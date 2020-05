Lista la fecha para reabrir oficinas de licencia de conducir en Texas

(NOTICIAS YA).-El gobernador de Texas comenzará a reabrir las oficinas para tramitar licencias de conducir.

Las oficinas se reabrirán gradualmente con servicios limitados a partir del 26 de mayo, anunció el gobernador Greg Abbott este jueves.

La primera fase de reapertura incluye las oficinas del noroeste y oeste de Texas seguidas por las oficinas del sur y centro del estado el 29 de mayo y las oficinas del norte y sureste el 3 de junio, según un comunicado de prensa.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, fue captado en una grabación de audio admitiendo que reabrir los negocios del estado resultaría en una mayor propagación del coronavirus.

De acuerdo con Newsweek, el mandatario añadió que “la meta nunca ha sido reducir la transmisión de COVID-19 a cero” en el audio difundido por el grupo Progress Texas.

La grabación se desprende de una llamada del 1 de mayo, en la que Abbott habló con legisladores estatales para discutir la reapertura de los negocios que tuvieron que ser cerrados ante la pandemia de coronavirus.

El audio lo proporcionó el jefe de gabinete de un legislador al Partido Demócrata de Texas, según indicó una vocera de Progress Texas al San Antonio Current.

“¿Cómo sabemos que reabrir los negocios no resultará en una propagación más rápida del COVID-19? Escuchen, el hecho es que casi todos los reportes científicos y médicos muestran que cuando tienes una reapertura… eso realmente conducirá a un aumento en la propagación. Es casi (inmediato)… la meta nunca sido reducir la transmisión del COVID-19 a cero”, dijo el mandatario.

“(La meta) nunca podría ser mantener la propagación en cero porque con una enfermedad rápidamente transmisible como esta, siempre habrá un nivel de transmisión. La meta es reabrir usando estrategias probadas que puedan seguir conteniendo la propagación de la COVID-19. Son estrategias que han resultado efectivas en Texas el último mes y medio”, añadió.

Abbott luego indicó que lo más importante es reducir el porcentaje de personas que dan positivo al virus.

“Si podemos seguir logrando eso, significa que tendremos a la COVID-19 bajo el control que necesitamos. Simplemente no es científica o matemáticamente posible llegar a cero en la tasa de transmisión, ya sea por COVID, por la gripe común, por cualquier tipo de enfermedad infecciosa”, indicó.

El mensaje del mandatario fue duramente criticado por Manny García, director ejecutivo del Partido Demócrata en Texas.

“El gobernador Abbott finalmente admitió que abrir Texas prematuramente conducirá a más casos y más muertes. Los republicanos están poniendo las vidas de nuestras familias en riesgo para que sus donantes multimillonarios puedan enriquecerse”, expresó García en un comunicado.

“Es una absoluta vergüenza que el gobernador Abbott no vea a la prensa, no responda las preguntas difíciles y no admita los riesgos mortales de sus decisiones. Sabía que la gente moriría luego de reabrir Texas y ahora necesita admitirlo”, agregó.

Cabe destacar que luego de solo dos días de reabrir los negocios, Texas registró el segundo, tercer y cuarto repunte más alto en el número de casos diarios desde que inició el brote.