VIDEO: Tus fresas probablemente están llenas de pequeños insectos

(NOTICIAS YA).- Videos en TikTok muestran a usuarios lavando sus fresas de forma especial, ya que estas frutas comúnmente están llenas de pequeños insectos que nos comemos sin saberlo.

LEE: Alimentos que reforzarán tu sistema inmune durante la pandemia

La tendencia #strawberrybugs (#insectosdefresa) ha llenado la plataforma de videos de personas que dejan las frutas remojando 30 minutos en agua con sal, descubriendo que salen gusanos, arañas y otros insectos.

Sin embargo de acuerdo con los expertos esto es normal, a pesar del horror que nos causa a muchos, y que probablemente existan en todas tus frutas y vegetales favoritos, solo que no los ves.

“Si estás comiendo frutas o verduras frescas, estás comiendo insectos”, explicó Greg Loeb, un entomólogo y profesor de la Universidad de Cornell a CNN. “Algunas veces nosotros los entomólogos bromeamos como, hey, sólo es un poco más de proteína”.

Wash your strawberries in salt water 🚿🍓

Genuinely to remove bugs 🐛 pic.twitter.com/jW1vz83Wgn — 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Vickie (Gen x)🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@vickie19761) May 20, 2020

LEE: No hay necesidad de desinfectar tus víveres, sólo lávate las manos

Además no sólo has comido estos insectos antes, sino que aunque laves las frutas y verduras con sal esto no significa que van a desaparecer y de acuerdo con Loeb no hay ningún problema con ello.

“El punto real es que hay organismos en tu fruta e incluso si hace sentir incómoda a la gente, definitivamente no los va a lastimar. Comer esos insectos no te va a enfermar”, dijo Loeb.

La mayoría de estos insectos viven en la parte de afuera de la fruta y se mete a las fresas en algún punto entre el campo y la tienda.

La forma más segura de lavar las frutas y vegetales es con agua o si lo prefieres agregando desinfectantes especialmente diseñados para esto. Así al momento en el que comas tus fresas los únicos insectos que podrías ingerir serán demasiado pequeños para notarlos.

LEE: La razón por la que no deberías comprar tus frutas y verduras en Costco