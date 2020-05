Aprueban anticonceptivo en gel sin hormonas que podría prevenir ETS

(NOTICIAS YA).- La Agencia de Medicamentos y Alimentación (FDA) aprobó un nuevo anticonceptivo en gel elaborado por un laboratorio de San Diego, que consiste en un aplicador diseñado para vaginas y se usa justo antes de la relación sexual.

Phexxi fue creado por Evofem Biosciences y es un gel que contiene ácido láctico, ácido cítrico y bitartrato de potasio, los cuales son aditivos de comida comunes. Funciona de forma similar a un espermicida, bloqueando la entrada del cérvix y reduciendo la movilidad de los espermatozoides.

Usualmente la vagina tiene un pH (medida de acidez) de 3.5 a 4.5, ese nivel es necesario para mantener las bacterias benignas en esta área; sin embargo, el esperma eleva estos niveles a 7 u 8.

El nuevo gel funciona manteniendo la acidez en la vagina, matando el esperma en el proceso. Además a diferencia de otros anticonceptivos sólo se debe usar poco antes del sexo y no contiene hormonas, las cuales pueden causar efectos secundarios intensos en algunas personas.

Phexxi tendrá un precio de $250 a $275 por una caja de 12, si se adquiere sin tener seguro. Tiene un 86% de efectividad, lo cual lo hace un poco más eficiente que los condones para la prevención de embarazos, aunque no protege contra la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Los efectos secundarios de este anticonceptivos son mínimos y principalmente consisten en irritación y ardor, los cuales se redujeron tras el uso repetido, de acuerdo con un estudio de 1,400 mujeres entre los 18 y 35 años.

Si este porcentaje de efectividad se mantiene en el mercado esta es una noticia importante para muchas personas, ya que al no tener hormonas quienes lo utilicen no se arriesgan a los efectos secundarios como náuseas, migrañas, acné, aumento de peso, reducción de libido, etc.

Phexxi podría ser un excelente método para usarse en compañía del condón y aunque no ha sido aprobado para la prevención de ETS, Evofem asegura que reduce el riesgo de contraer gonorrea y clamidia.

El laboratorio espera que con más estudios, que tienen planeados para finales de este año, la FDA apruebe la comercialización de Phexxi como anticonceptivo y una forma de prevenir al menos algunas ETS.

