Arrestan a mujer de Las Cruces por apuñalar a su ex

(NOTICIAS YA).- Una mujer de 34 años terminó tras las rejas, luego de que presuntamente apuñalara a su ex esposo, informó este viernes el Departamento de Policía de Las Cruces (LCPD).

Se trata de Blanca Isela Rivera Fuentes, originaria de Las Cruces, quien enfrenta un cargo por agresión agravada contra un familiar, el cual es considerado como un delito de tercer grado, así como también un cargo por evadir el arresto y otro más por conducir sin licencia.

Los hechos se registraron el viernes alrededor de las 4:20 de la mañana, en una vivienda ubicada en la cuadra 900 de la avenida Montana, hasta donde arribaron oficiales de LCPD tras recibir el reporte de un posible apuñalamiento.

Al arribar al lugar, los uniformados localizaron a un hombre cuya identidad no fue revelada, con una herida por arma blanca el hombre, quien dijo que su ex esposa tocó a su puerta y cuando él abrió la puerta la mujer lo apuñaló. Afortunadamente las heridas de la víctima no ponían en riesgo su vida.

De acuerdo con el reporte, la mujer huyó del lugar en una camioneta Range Rover en color blanco, pero fue localizada por la policía en el cruce de la avenida Lester y la calle Lees Drive. Aunque la mujer intentó huir a toda velocidad fue detenida momentos después.

Rivera Fuentes fue recluida en el Centro de Detenciones del Condado de Doña Ana, sin derecho a fianza.