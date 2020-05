Planean reabir escuelas en El Paso

(NOTICIAS YA).- Con la reapertura de la economía del estado muchos negocios e instituciones han retomado operaciones, luego de los cierres temporales por la pandemia del COVID-19, pero ¿que pasa con las escuelas?

En un intento por no descuidar la educación de cientos de alumnos en todo el condado de El Paso, los distintos distritos escolares retomaron clases en línea, pero esto no ha sido tan efectivo que no todos los estudiantes tienen computadoras o una conexión a Internet en casa.

Por lo que el Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) planea reabrir las escuelas para el próximo año escolar 2020-2021, pero conscientes de los riegos que existen por el COVID-19, las autoridades escolares piden la opinión de la comunidad para saber que pasos tomar.

A través de su cuenta oficial de Facebook, EPISD pide a la comunidad llenar una encuesta para ayudar a que el distrito pueda prepararse de una mejor manera para el siguiente ciclo escolar.

El distrito estará en comunicación constante con los líderes locales, estatales y nacionales y seguirá todas las precauciones para garantizar la seguridad de nuestra comunidad.

Para llenar la encuesta debe de entrar a la página ENCUESTA EPISD