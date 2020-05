¡Si a todas las actividades juveniles! Ordena el Gobernador DeSantis

(NOTICIAS YA).- JACKSONVILLE, Fla. – Justo a tiempo para el verano, el estado de Florida está levantando todas las restricciones a las actividades juveniles que entran en vigencia de inmediato, incluidos el atletismo y los campamentos de verano. Hablando en una cancha bajo techo en el Ed Austin Park en Jacksonville el viernes por la mañana, el gobernador Ron DeSantis dijo que los niños tienen menos probabilidades de ser infectados y hospitalizados por COVID-19 que los adultos. “Creo que nuestros hijos han estado fuera de las actividades organizadas durante un par de meses, y creo que necesitamos tener un camino para recuperarlo”, dijo DeSantis.

El gobernador no llegó a reabrir parques infantiles en todo el estado, que permanecen cerrados debido a las preocupaciones por la pandemia. DeSantis dijo que si bien las actividades juveniles pueden reanudarse, alentó a los padres a hablar con el médico y los entrenadores de sus hijos para garantizar que puedan participar de manera segura. “Esta es una decisión de los padres. Ningún padre debe tener su hijo, si no se siente cómodo haciéndolo, no lo haga”, dijo DeSantis. El gobernador agregó que el estado no exigirá a los niños que se cubran la cara mientras practican deportes juveniles, sin embargo, las ciudades individuales pueden optar por establecer ese tipo de restricciones. “He visto otras jurisdicciones, a otros estados les gustan, 100 reglas sobre cómo levantar una pelota de tenis”, dijo DeSantis. “Cuando haces eso y lo cocinas demasiado, terminas obteniendo menos cumplimiento con él. Debido a que la gente simplemente levanta las manos y dice, esto es ridículo”.

Actualmente , Florida se encuentra en la “Fase Uno completa” de su plan de reapertura, lo que significa que los restaurantes y tiendas minoristas pueden operar al 50% de su capacidad en interiores, y los gimnasios pueden reabrir.