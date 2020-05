Tratar la COVID-19 con cloroquina es una sentencia de muerte, advierten

(NOTICIAS YA).-El medicamento hidroxicloroquina o cloroquina, que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que ha estado tomando, está relacionado con un mayor riesgo de muerte en pacientes con COVID-19, según un estudio publicado este viernes en la revista médica The Lancet.

Los pacientes gravemente enfermos que fueron tratados con este medicamento, tenían más probabilidades de morir o desarrollar ritmos cardíacos irregulares peligrosos, revelaron los investigadores según información de CNN.

LEE: Infectarse de COVID-19 al tocar superficies no es tan fácil como creían

El Dr. Mandeep Mehra, director médico del Centro Cardiovascular y Vascular del Hospital Brigham and Women’s y autor principal del estudio, dijo en entrevista con el medio de noticias, que recomendaría que los hospitales dejen de usar estos medicamentos para tratar Covid-19.

El presidente Donald Trump ha sido un animador frecuente de una combinación de la hidroxicloroquina antipalúdica y el antibiótico azitromicina como tratamiento con Covid-19. Promovió estas drogas casi 50 veces, a pesar de las súplicas de los científicos para que los estudios decidan si el tratamiento funcionó o no.

El lunes, Trump dijo que estaba tomando hidroxicloroquina para prevenir la infección por coronavirus, aunque no hay evidencia de que pueda hacerlo.

LEE: No creía en la COVID-19 e infectó a su esposa que está a punto de morir

El estudio que observó a más de 96,000 personas hospitalizadas con COVID-19, mostró que las personas tratadas con el medicamento tenían un mayor riesgo de muerte, en comparación con aquellos que no lo habían recibido.

“Antes, los datos sugerían que podría no haber un beneficio general de la hidroxicloroquina, pero este estudio muestra una evidencia cada vez mayor de que no solo no hay beneficio, sino que también puede haber daño”, dijo el Dr. David Boulware, un experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Minnesota.

LEE: ¿Puedes contagiarte de coronavirus en la alberca? Esto dicen los expertos

Los resultados demostraron que:

Los tratamientos con este medicamento contra la malaria, están relacionados con un mayor riesgo de morir en el hospital.

Las arritmias cardíacas graves son más comunes entre los pacientes que reciben cualquiera de los tratamientos con esta droga.

“Cada vez hay más pruebas de que la hidroxicloroquina no debe usarse en pacientes hospitalizados”.

La Administración de Alimentos y medicamentos (FDA) emitió en abril una advertencia sobre su uso, mucho antes de los resultados de los estudios.