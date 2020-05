Los estados que ya reabrieron pero podrían volver a cerrar

(NOTICIAS YA).- Todos los estados del país ya iniciaron su reapertura de alguna forma u otra. Sin embargo, de cara al Memorial Day, diversos expertos han mostrado preocupación por el futuro cercano de dichos estados en cuanto a la pandemia de coronavirus.

“Realmente estamos jugando con fuego aquí. Solo porque no haya sido una catástrofe en tu estado no quiere decir que no tenga el potencial de serlo”, dijo el economista Charles Courtemanche al New York Times.

Aunque todavía se desconoce los efectos que tendrá la reapertura en la economía o un posible repunte en los contagios, algunos estados han dado muestras preocupantes.

El sitio BestLife compiló un breve listado de los estados que podrían estar en riesgo de volver a cerrar, y aquí te los presentamos.

Texas: El mismo informe del New York Times indica que no es una coincidencia que el estado registre un repunte en los contagios luego de reabrir sus negocios. Texas fue una de las primeras entidades en hacerlo, y las estadísticas muestran que se adelantó. Texas también registró su mayor número de casos nuevos en un solo día luego de la reapertura.

Mississippi: Otro estado que ha registrado un repunte, reportó también el New York Times. Mississippi tuvo el mayor aumento en número de casos y también de muertes luego de que se levantaran las órdenes de confinamiento. Aunque el estado ya está en fase 2 de reapertura, el aumento de contagios y muertes podría obligar a volver a cerrar.

Georgia: Otro de los primeros estados en reabrir su economía; algunos de los negocios abrieron sus puertas desde el 24 de abril, incluyendo gimnasios. Desde entonces, el número de casos no se ha elevado tanto, pero los expertos consideran que no se puede descartar un resurgimiento de la enfermedad.

Minnesota: Aunque inicialmente parecía que los casos iban en descenso, el New York Times reporta que este estado podría volver a cerrar debido a que ha habido un repunte de los contagios en las últimas semanas en áreas metropolitanas como Minneapolis y St. Cloud.

Arizona: otro reporte del New York Times citó a Arizona como ejemplo de lo que puede suceder si los estados reabren demasiado pronto. De acuerdo con CNBC, aunque no se había presentado un descenso sostenido en el número de contagios, el estado inició su reapertura parcial desde el 8 de abril. Desde entonces, los casos en la entidad continúan en aumento.

