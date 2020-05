Masivo incendio consume famoso muelle de San Francisco

(NOTICIAS YA).- Este sábado los bomberos de San Francisco están luchando contra un incendio en una bodega en el muelle 45, dice el departamento de bomberos de la ciudad.

Una cuarta parte del muelle en Fisherman’s Wharf “se perdió debido a las llamas”, según el PIO del Departamento de Bomberos de San Francisco. Hasta el momento no se han reportado heridos y el muelle ha sido completamente evacuado, agregó el departamento.

Fotos compartidas en redes sociales muestran la magnitud del incendio.

Fire is raging on SF Pier pic.twitter.com/UEpQIDxJsn — Dan Whaley (@dwhly) May 23, 2020

El incendio se informó por primera vez a las 4:17 a.m. hora local (1:17 a.m. ET) y se ha contenido en una sección del muelle.

El Departamento de Bomberos tuiteó un enlace a actualizaciones en vivo.