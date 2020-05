Abren de manera limitada los parques estatales en El Paso

(NOTICIAS YA).- Con la reapertura de parques estatales a lo largo del estado de Texas, el Parque de las Montañas Franklin volvió a abrir al público este fin de semana bajo ciertas limitaciones.

Desde su reactivación parcial durante el comienzo del fin de semana feriado, la comunidad rápidamente agotó todos los pases de entrada disponibles durante estos cuatro días de ‘Memorial Day’.

Con un total de 300 pases de entrada por día, el parque permitió acceso a algunos de los senderos con restricciones en cuanto al tamaño de los grupos de excursionistas, el uso recomendado de mascarillas y la continua práctica del distanciamiento social.

La familia Arzaga obtuvo uno de estos pases para así poder pasar un domingo disfrutando del buen clima, sin olvidar la necesidad de mantenerse seguros durante esta pandemia.

“Se tiene que controlar esta pandemia y limitando visitantes se me hace muy bien, pero también tener la oportunidad de salir y hacer ejercicio y todo eso es muy importante. Pues tomamos mucha precaución para salir y solamente tener interacción con la familia y lavarnos las manos muy seguido”, dijo Carlos Arzaga, excursionista.

Adicionalmente el personal del parque le pide a la comunidad que no realicen actividades fuera de sus capacidades durante sus excursiones, debido a las limitaciones de personal con el que actualmente cuenta el parque.

“Nosotros dependemos mucho del equipo de búsqueda y rescate de la ciudad. Muchos de los oficiales del departamento de policías y bomberos de el paso son los que nos auxilian y ahorita están cortos de personal y nosotros también. Es difícil reunir a todo un equipo, en ocaciones un rescate puede requerir de 30 oficiales y eso no es factible en estos momentos”, explicó Lydia Pegal, guardaparques del parque de las Montañas Franklin.

El parque reanudó sus servicios bajo las instrucciones del Departamento de Parques Estatales de Texas y ordenes de reapertura establecidas por el gobernador de Texas, Greg Abbott.

En contraste, el Monte Cristo Rey ubicada en Sunland Park, Nuevo Mexico, permanece cerrada bajo instrucciones de la Diócesis de Las Cruces y las ordenes establecidas por la gobernadora de Nuevo Mexico, Michelle Luján Grisham, a finales del mes de marzo.

“La precaución que nosotros queremos tomar es proteger también al público en general, pero también a los voluntarios. Ayer tuve una discusión con una persona que me llamó por teléfono y me dice esta es una propiedad publica tu no puedes cerrar y le dije no estas equivocado porque primeramente es una propiedad privada son dueños la Diócesis de Las Cruces”, comentó Rubén Escandón Jr., del Comité de Restauración del Monte Cristo Rey.

Todos permisos para entrar al parque de las Montañas Franklin están ocupados hasta después de ‘Memorial Day’, y el Monte Cristo Rey permanecerá cerrado hasta próximo aviso del gobierno de Nuevo Mexico.