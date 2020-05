Negocios tienen el derecho de negarte servicios si no usas tapabocas

(NOTICIAS YA).- Debido a la pandemia, los negocios tienen todo el derecho de negarte servicios si te rehusas a usar tapabocas ¿Pero qué hay de tus libertades? En esos casos eres libre de irte a comprar a otro lado.

Los negocios privados tienen la libertad de implementar sus propias políticas y reglas a las cuales los consumidores deben acatarse, así como cuando sólo cobran en efectivo o no aceptan devoluciones.

El hecho de que un negocio requiera el uso de cubrebocas para proteger a sus clientes no viola absolutamente ninguno de tus derechos como ciudadano. Las políticas de cubrebocas son similares a las de “no camisa, no zapatos: no servicio”.

En cambio si tú eres quien se niega a seguir estas normas, el que está infringiendo los derechos de otros eres tú y dependiendo del estado en el que vivas o la forma en la que escale la situación, te puedes enfrentar a multas o incluso arrestos.

Los tapabocas son importantes para evitar el esparcimiento del Coronavirus, son una forma de cuidar a otros y a nosotros mismos. El uso de estas protecciones es un deber ciudadano y lo mínimo que tenemos que hacer durante la pandemia.

