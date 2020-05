Trump regresa a jugar golf en su club de Virginia en medio de pandemia

(NOTICIAS YA).- Mientras las muertes por Covid-19 llegan casi a 100,000 en EE.UU., el presidente Donald Trump regresó a jugar golf en su club privado de Virginia por primera vez desde que declaró emergencia nacional.

Imágenes del presidente jugando en Trump National Golf Club en Sterling fueron captadas durante el sábado 23 y el domingo 24 de mayo. Pero aunque el servicio secreto usaba cubrebocas, Trump y sus amigos no.

Esto va directamente en contra de las indicaciones de su propio gobierno, pues el viernes la Dra. Deborah Birx, miembro de la fuerza especial de Coronavirus de la Casa Blanca, dijo que todos deben tomar precauciones mientras disfrutan del Memorial Day.

“Por favor, mientras salen este fin de semana, entiendan que pueden salir, pueden estar afuera. Pueden jugar golf, pueden jugar tenis con pelotas marcadas. Pueden ir a las playas si están a 6 pies de distancia”, dijo Birx.

Los juegos de este fin de semana representan las visitas 357 y 358 que Trump ha realizado a sus propiedades (incluyendo 266 viajes a sus clubes privados de golf), durante su presidencia.

En días pasados Trump llamó a un programa de golf de NBC para quejarse de lo mucho que extrañaba el deporte y del hecho que no ha podido jugar durante la pandemia ya que ha estado muy ocupado con la crisis de salud que ha infectado a más de un millón de estadounidenses.

“Lo extraño mucho. No he jugado desde que este problema empezó. No he podido jugar golf por un tiempo, he estado muy ocupado y creo que es sólo una de esas cosas”, dijo Trump, quien no había ido a sus clubes de golf desde el 8 de marzo.

