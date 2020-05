El coronavirus podría cambiar las citas para siempre y esta es la razón

(NOTICIAS YA).-En medio de la pandemia de coronavirus, “eres tu pareja sexual más segura”, según las nuevas pautas de El Departamento de Salud de Nueva York (NYC Health).

Nueva York, es el epicentro del brote en el país y la agencia de salud presentó una serie de recomendaciones tituladas, “Sexo y la COVID-19.” Entre una larga lista de recomendaciones están los besos y otras prácticas comunes durante la intimidad, de acuerdo con CNBC.

Según las nuevas directrices, la próxima pareja sexual más segura después de ti, es alguien con quien vives. Tener contacto cercano, incluido el sexo, solo con quien vive contigo ayuda a prevenir la propagación del coronavirus.

Así que, hablar de citas físicas en tiempos de coronavirus, es bastante difícil.

Con restricciones de distanciamiento y un virus altamente contagioso para el que no hay cura o vacuna, se esperaría que la búsqueda del amor sea lo último en lo que piensan todos.

Pero no es así. Los solteros de todo el país están recurriendo a aplicaciones de citas en números récord y ahora las reuniones vía Zoom y FaceTime se han convertido en las más solicitadas.

Algunos expertos prevén que, esta forma rápida de encontrar un romance tiene el potencial de cambiar permanentemente la forma en que saldremos mucho después de que terminen los bloqueos por el virus y ser “el futuro de las citas”.

“No hay que lidiar con la logística. ¿Quién va a dividir la factura? ¿Me vas a besar después de la cita? Hay tantas cosas diferentes que distraen mucho”, dijo Serena Kerrigan, soltera de Nueva York y directora creativa de 26 años.

“La situación va a pasar. Todos lo superaremos. Pero lo que no va a cambiar son los comportamientos que estamos adoptando ahora al estar en casa “, dijo Daniel Ahmadizadeh, CEO de la nueva aplicación de citas, ‘Quarantine Together’.

¿El futuro de las citas?

Estas reuniones virtuales están haciendo ahorrar a los solteros cientos de dólares, una tendencia que probablemente continuará a medida que el desempleo supere los 38 millones de estadounidenses, advierten. Además, “cuanto más largo sea el proceso de cortejo, más probable es que las personas permanezcan juntas y creen una asociación estable”, dice Fisher.

Pero, ¿qué será del amor?: “No creo que alguna vez puedas replicar por completo esa química física con alguien por video chat“, opina el experto en citas Charly Lester.

Fisher, que ha pasado 20 años estudiando las imágenes de resonancia magnética de las personas que están locamente enamoradas, no está de acuerdo: “El hecho de que no puedas tocar a alguien no significa que no puedas enamorarte.”

Antes de esta crisis de salud, las descargas de aplicaciones de citas para las 15 principales se estaban reduciendo a nivel mundial. Pero a medida que los estados de todo el país comenzaron a implementar órdenes de confinamiento en marzo, la pandemia ha sido excelente para estas empresas:

Dating.com informó que las citas aumentaron un 82% a principios de marzo.

informó que las citas aumentaron un 82% a principios de marzo. Bumble vio un aumento del 26% en la cantidad de mensajes enviados en su plataforma y 93% en videochat.

vio un aumento del 26% en la cantidad de mensajes enviados en su plataforma y 93% en videochat. Tinder vio aumentar la duración de las conversaciones en un 10-30%,

vio aumentar la duración de las conversaciones en un 10-30%, La aplicación de citas de élite, Inner Circle, vio aumentar los mensajes en un 116%.

vio aumentar los mensajes en un 116%. Hinge lanzó “Date From Home”, una función que permite a los usuarios iniciar un chat de video si ambas personas aceptan la llamada.

lanzó “Date From Home”, una función que permite a los usuarios iniciar un chat de video si ambas personas aceptan la llamada. La aplicación PlentyOfFish lanzó LIVE!, que permite a los usuarios transmitir en vivo.

lanzó LIVE!, que permite a los usuarios transmitir en vivo. The League ahora alberga League Live, una plataforma de video de citas rápidas.

Sin embargo, algunos de los usuarios de estas aplicaciones de muestran escépticos sobre cuánto tiempo pueden mantener una relación virtual, según una entrevista con el medio de noticias.

Y esta precepción está afectando a algunas aplicaciones de citas.

Aunque la tendencia no es tan sorprendente, dado que hay menos incentivos cuando no puedes, en un futuro cercano, migrar esa conexión digital al mundo real.

Pero no es la falta de intimidad física lo que preocupa a los expertos en salud pública, sino la soledad; que puede afectar gravemente el bienestar.

Ahí es donde las aplicaciones de parejas ayudan.

Quizá no encuentres a tu alma gemela, pero seguro encontrarás otro humano con quien hablar: “No estamos necesariamente resolviendo un problema de coronavirus. Estamos resolviendo un problema de soledad que se agrava en este momento debido al coronavirus”, dijo Ahmadizadeh.

El Dr. Anthony Facui, principal asesor de salud de la Casa Blanca, piensa que nunca más debemos darnos la mano. Algunos piensan que todos podríamos estar socialmente condicionados a pensar dos veces antes de arriesgarse por un beso o incluso un abrazo.

Si quieres más información sobre las nuevas pautas sobre sexo y coronavirus de El Departamento de Salud de Nueva York (NYC Health), te dejamos el documento descargable: