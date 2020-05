Muere segundo empleado de King Soopers por COVID-19 en Denver

(NOTICIAS YA).-

Un segundo empleado de la tienda King Soopers ubicada en el área de Capitol Hill murió por complicaciones de la enfermedad COVID-19. Esto de acuerdo con un vocero del sindicato de trabajadores United Food and Commercial Workers #7 (UFCW #7).

Se trata de James McKay, de 75 años, quien trabajaba en el King Soopers de Capitol Hill, ubicado en el 1155 E 9th Ave, en la ciudad de Denver.

El domingo, estuvo lleno de oraciones y palabras de aliento, ya que muchas personas se enteraron del fallecimiento de McKay por medio de una publicación en Facebook.

Incluso uno de los compañeros de McKay por más de una década, le dijo a los medios locales, que el saber que alguien tan cercano haya fallecido por la enfermedad, es alarmante y por supuesto algo que nadie espera que suceda.

“Simplemente estaba feliz todo el tiempo. A veces yo iba a trabajar y tenía uno de esos días en que no me sentía muy bien. Pero al final él y yo nos reíamos y hablábamos, y me olvidaba de mis problemas ”, recordó su compañero de trabajo quien además fue compañeros de clases cuando estaban en la secundaria.