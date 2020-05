Escalofriante video muestra cómo un oso sigue a un niño en las montañas

(NOTICIAS YA).- Una familia italiana se llevó el susto de su vida cuando se encontraba practicando senderismo el provincia de Trentino en Italia, y de repente un enorme oso se encontraba detrás de uno de los menores que estaban a su cargo.

Alessandro, el niño de 12 años caminaba despacito hacia su padrastro mientras que el enorme animal seguía sus pasos. En el video se escucha al hombre diciéndole al menor que se acerque sin hacer ruido.

Loris Calliari, el héroe de esta historia, le dijo a la cadena CNN, que por lo menos seis miembros de la familia se dieron cita para explorar dicha área montañosa el pasado domingo, y que Alessandro se encontraba recogiendo frutos del pino (pine cones), justo donde el oso pudo haber estado durmiendo en ese momento.

Según Calliari, Alessandro es amante de los animales, y a penas vio al oso, le dijo que le tomara una foto con este a su espalda.

Pero no todo el mundo lo tomó con la misma calma, pues la madre y abuela del pequeño estaban muertas del susto y gritaban pidiendo ayuda.

“Al principio me asusté, pero al ver que el oso no estaba asustado y que no estaba molesto, me calmé un poco”, agregó el padrastro del menor.