Dueños de comerciantes hispanos en Tampa dicen no recibir ninguna ayuda

(NOTICIAS YA).-La ciudad de Tampa está ampliando el acceso a su subsidio de alivio de coronavirus para pequeñas empresas.

La alcaldesa de Tampa, Jane Castor, dijo que el programa de subvenciones ahora se abrirá por segunda vez a partir del lunes 1 de junio al mediodía, ampliando los requisitos para incluir más empresas.

– Estar dentro de los límites de la ciudad de Tampa en esa ubicación geográfica específica.

– Ser uno de los sectores empresariales con impacto crítico o el gobernador les pidió que cerraran;

– Haber estado operando continuamente durante al menos 12 meses antes del 1 de febrero de 2020.

– Debe tener ingresos anuales de no más de $ 350,000.

No obstante, varios comerciantes hispanos de la bahía dicen que no han recibido ningún tipo de ayuda. Algunos de ellos hablaron con el periodista de Noticias Univision Tampa Bay, David Pérez Hansen.

dijo Consuelo Rivera, experta en negocio inmobiliario

“Yo no he visto resultados. Yo he aplicado, yo he tratado, por computadora, por el teléfono, de muchas maneras. Me han ayudado otras personas y siempre los links se frisan o tienes que darle update y si he terminado alguno”, dijo Clara Peña, propietaria de comercio.