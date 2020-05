Reapertura de Virginia genera retos para algunos restaurantes

(NOTICIAS YA).- Este viernes cuando inicie la primera fase de la reapertura al norte de Virginia, restaurantes como El Salvador, ubicado en Arlington, podrán comenzar a recibir clientes al 50% de su capacidad en patios.

“Yo no tengo patio, entonces no sé cómo voy a hacer. Es absurdo. Debieron dejarnos reabrir adentro a los que no tenemos patio,” aseguró Soledad Marreros, dueña del restaurante El Salvador.