Personas no se vacunarían contra el COVID-19

(NOTICIAS YA).-

Los científicos continúan en una carrera mundial para crear la vacuna contra el COVID-19, y apuntan a que cientos de millones de dosis estén listas para su distribución en los Estados Unidos en enero de 2021, pero paradójicamente un reciente estudio revela que un gran porcentaje de los habitantes del país no la usarían.

El 31 por ciento de la población del país no está segura de usarla, mientras que el 20 por ciento definitivamente no se la inyectaría.

‘Yo no me la pondría, esperaría a ver más resultados en otras personas, porque son muchos los riesgos y los efectos secundarios y no tenemos aún tanto conocimiento de esa nueva vacuna’, dice Haydee Rodríguez, habitante de Denver.