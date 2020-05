VIDEO: Brotes de violencia entre protestas por muerte de George Floyd

(NOTICIAS YA).- Dos días después de la muerte de un hombre negro desarmado a manos de un agente de policía, manifestantes marcharon en las calles de al menos tres ciudades importantes de Estados Unidos.

En Minneapolis, donde George Floyd fue asesinado el lunes, la segunda noche de protestas estuvo marcada por saqueos e incendios de edificios mientras multitudes de manifestantes se enfrentaron con la policía, que disparó con gases lacrimógenos y balas de goma, según las observaciones del equipo de CNN en la escena y la misma policía.

Un hombre murió luego de recibir un disparo cerca del lugar de las protestas, presuntamente afuera de una casa de empeño que había sido saqueada. Además, una persona fue arrestada.

El alcalde Jacob Frey exhortó a la gente a evitar el área afectada e incluso pidió al gobernador de Minnesota, Tim Walz, que solicitara el apoyo de la Guardia Nacional.

Walz advirtió el miércoles por la noche de una “situación extremadamente peligrosa” en la protesta e instó a los manifestantes a mantenerse pacíficos, una súplica de la que hicieron eco los miembros de la familia de Floyd.

VIDEO: Despiden a 4 policías luego de matar a hombre negro en arresto

Los disturbios siguieron a la conmoción y la ira que invadieron las comunidades de todo el país cuando el video de los últimos momentos de Floyd comenzó a circular en las redes sociales.

El hombre de 46 años estaba esposado y en el suelo cuando clamaba que no podía respirar mientras un agente de policía lo sometía con una rodilla en el cuello. Otros tres también estaban en el lugar.

Los cuatro agentes involucrados en la muerte del hombre fueron despedidos del Departamento de Policía de Minneapolis, pero la familia de Floyd dice que quieren que se les imputen cargos de asesinato a los cuatro.

El alcalde de Minneapolis también pidió cargos contra el agente que mantuvo su rodilla en el cuello de Floyd mientras el hombre rogaba por ayuda.

“Durante cinco minutos seguidos, un agente blanco de nuestro departamento de policía presionó su rodilla en el cuello de un hombre negro que estaba esposado, que no era una amenaza y que estaba articulando muy claramente cómo fue impactado, cómo se dañó su salud física y cómo no podía respirar”, dijo el alcalde Frey a CNN el miércoles por la noche.

En una conferencia de prensa anterior, Frey pidió que se presentaran cargos penales contra dicho agente, identificado por su abogado como Derek Chauvin.

“Durante las últimas 36 o 48 horas me he estado haciendo esta pregunta ‘¿Por qué el agente que mató a George Floyd no está en la cárcel en este momento?’ Y no puedo responder esa pregunta”, dijo Frey el miércoles por la noche.

Los otros tres agentes fueron identificados por la Policía como Thomas Lane, Tou Thao y J Alexander Kueng.

LEE: ‘Hay un hombre afroamericano amenazando mi vida’, miente mujer blanca

Por otra parte, en Los Ángeles, cientos de personas marcharon para protestar por la muerte de Floyd y la brutalidad policial. En un momento, algunos de los manifestantes atacaron un automóvil de la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés).

“Las manifestaciones pacíficas son un sello distintivo de nuestro país. La violencia no se justifica y quita el mensaje. Les exhorto a todos a protestar pacíficamente por el bien de la seguridad pública de todos”, dijo el alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, en un comunicado.

VIDEO: Padre e hijo asesinan a joven negro que solo hacía ejercicio

Mientras que en Memphis, Tennessee, la policía respondió a una protesta con equipo antidisturbios y al menos dos personas fueron arrestadas, informó WHBQ, afiliada de CNN.

*Incluye información de CNN