VIDEO: Controversial arresto de afroamericano causa indignación en SD

(NOTICIAS YA).- En medio de las protestas que se han registrado a nivel nacional por la muerte de George Floyd, en Minneapolis, a manos de un policía, un controversial arresto está causando indignación en San Diego, California.

Un video publicado en Instagram muestra cómo un oficial del Departamento de Policía de La Mesa jalonea y empuja a un joven afroamericano, presuntamente en una detención de rutina, cerca de la estación de tránsito de Grossmont durante la tarde del miércoles 27 de mayo.

La escena muestra a un oficial blanco jaloneando de la camisa al joven, a quien luego le tuerce el brazo y empuja en contra de un banco para obligarlo a sentarse.

De pronto, otros dos policías entran en la escena para esposar al joven, a quien finalmente se llevaron por sospecha de agresión a un oficial y resistirse al arresto; ambos son cargos menores.

Maurie Johnson, de 23 años, es quien aparece en el video y asegura que solo pasaron unos 90 segundos desde que el oficial lo interceptó hasta llegar a los jaloneos, justo cuando el amigo que estaba por visitar empezó a grabar los hechos.

El joven aseguró en una entrevista a NoticiasYa que no se resistió al arresto y no se negó a darle información al oficial desde que lo abordó, temiendo que no se tratara de una detención de rutina y que tuviera el mismo destino que George Floyd, quien murió el pasado lunes en un encuentro con la policía.

“Eso me pasó por la cabeza mucho en esa situación, sinceramente. Porque está tan fresco en nuestras mentes y durante la situación, pero lo estás viviendo y no necesariamente sabes cuál será el resultado, pero sabes una cosa: ese control no está en tus manos”, destacó Johnson.

El video superó más de 700 mil vistas en menos de 24 horas.

Por su parte, el Departamento de Policía de La Mesa informó que han visto el video y revisan el incidente “para averiguar qué sucedió”.

“El Departamento de Policía de La Mesa está al tanto de un video que circula en las redes sociales que muestra una interacción entre un oficial de policía y un ciudadano en la estación de tranvía de Grossmont ayer. Inmediatamente comenzamos una revisión del incidente para averiguar qué sucedió”, fue lo que dijo el departamento en un breve comunicado emitido la mañana de este jueves.

Mientras tanto, la Ciudad de La Mesa envió un comunicado por la tarde de este jueves para informar que están tomando el caso muy en serio y por lo pronto el oficial ya se encuentra bajo licencia administrativa, al menos hasta que concluya la investigación.

“La ciudad toma estos asuntos muy en serio y, en consecuencia, junto con las oficinas del administrador municipal y del fiscal de la ciudad, ya ha comenzado los pasos apropiados para investigar este asunto a fondo y tomar todas las medidas necesarias”, dijo el alcalde Mark Arapostathis.

El incidente se registra un par de días después de la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano y desarmado, a manos de un agente de policía, identificado como Derek Chauvin.

La muerte de Floyd ha desencadenado varias manifestaciones violentas en las calles de al menos tres ciudades importantes de Estados Unidos; Minneapolis, en donde fue asesinado el lunes, Los Ángeles y Memphis.