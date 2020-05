Coronavirus no se originó en mercado de Wuhan pero ahí se propagó

(NOTICIAS YA).- Aunque todavía no se determina dónde y cuándo se originó el coronavirus, expertos en China coinciden en que no fue en un mercado de animales de Wuhan.

De acuerdo con un reporte de Business Insider, las autoridades de dicha ciudad, considerada el lugar de origen de la pandemia, inicialmente dijeron que los primeros contagios surgieron del mercado de mariscos Huanan.

Sin embargo, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de China indicó esta semana que el “mercado húmedo” no fue el origen del brote, de acuerdo con su investigación.

“Parece ser que el mercado es una de las víctimas”, dijo Gao Fu, director del CDC chino, de acuerdo con el Wall Street Journal.

El CDC analizó muestras del mercado y estas no incluyeron un vínculo entre los animales de allí y el virus, por lo que los animales no habrían sido los culpables de contagiar a las personas.

Las autoridades de Wuhan reportaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca de una nueva enfermedad similar a la neumonía el 31 de diciembre; después sería identificada como COVID-19.

Debido a que el brote de SARS en 2002 inició en uno de estos mercados, la mayor parte de los casos iniciales fue asociada a este lugar, que fue cerrado el 1 de enero. Sin embargo, los animales del mercado no dieron positivo al virus. Es decir, si no estuvieron infectados no habrían sido los que lo transmitieron a los humanos, destacó Colin Carlson, investigador de la Universidad de Georgetown.

Diversas investigaciones respaldan la versión de que el virus no se originó en el mercado y que ya estaba circulando en Wuhan antes de que se reportaran los primeros 41 casos, 13 de los cuales no tenían vínculo alguno con el sitio.

Se cree que el primer caso de coronavirus habría sido un hombre de 55 años en Hubei, quien se habría contagiado desde el 17 de noviembre, según informó el South China Morning Post.

En declaraciones a Live Science, Carlson dijo que el mercado húmedo de Wuhan pudo simplemente haber sido el lugar de un evento “superpropagador” o “supercontagiador”, que es cuando una persona enferma puede infectar a un grupo atípicamente grande de personas.

Esto no significa que una persona sea mucho más contagiosa que otras, sino que tiene acceso a un número elevado de personas en un espacio que facilita la infección, como un concurrido mercado.

