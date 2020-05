Fiscal del co. Starr busca penalizar loterías ilegales de Facebook

(NOTICIAS YA).- El fiscal del condado de Starr busca tomar medidas enérgicas contra las rifas ilegales en línea.

Las rifas, loterías y esquemas piramidales ilegales son el foco de un nuevo esfuerzo de la oficina del fiscal del condado de Starr para procesar el juego ilegal que ha estado apareciendo más en línea como resultado de la pandemia global, según el fiscal del condado de Starr, Víctor Canales.

La oficina de Canales anunció que comenzarán a reclutar a las fuerzas del orden locales para ayudar a investigar esos tipos de apuestas que, según dijo, han aumentado en los últimos meses en Facebook.

“De repente aparecieron formas de entretenimiento, nuevas formas que no habíamos visto antes”, dijo Canales. “Entre ellas estaban las rifas y las loterías, que es la versión mexicana del Bingo, y lo hacían electrónicamente.”

Aunque desde el principio dijo que creía que eran ilegales, Canales dijo que se abstuvo de intentar clausurarlas dadas las extraordinarias circunstancias de las personas que estaban en cuarentena en sus casas y que probablemente buscaban algún tipo de diversión.

“Al principio, eran juegos pequeños, con apuestas muy bajas”, dijo Canales, describiendo rifas y juegos que daban unos 20 o 30 dólares.

“Luego se empezaron a ver más y más grandes”, dijo. “Y ahora llegamos al día de hoy donde lo que me impulsó y estimuló a empezar a ver las cosas es que tuvimos una situación en la que un individuo creó una lotería de 100 números y 75 dólares por número”.

Después de que el organizador vendió esos 100 números, procedieron a borrar su perfil después de recibir los 7.500 dólares.

Después de eso, Canales dijo que la gente comenzó a quejarse y luego algunos fueron animados a ir a sus bancos y reclamar que lo que les cobraban por el juego eran transacciones no autorizadas.

Desde entonces, sin embargo, ha llegado a descubrir que son comunes las apuestas altas.

Explicó que las rifas organizadas por alguien que no es una corporación sin fines de lucro calificada, ni una organización religiosa calificada, o que no está autorizada por el estado, son todas ilegales.

“Mientras sea algo de valor y mientras sea algo casual”, dijo. “Lo mismo con los de ocho líneas, si es un juego de azar, es ilegal.”

Sin embargo, Canales aclaró que hay una diferencia, con la lotería y el póquer que se juegan a menudo en casa o con los amigos.

“Si pones 100 dólares en el bote y pagas esos 100 dólares, eso no es ilegal”, dijo. “La casa no se lleva una parte; la casa no se lleva una ganancia. No es ilegal; se llama un juego de barrio”.

Si el organizador del juego guarda algo para hacer dinero, entonces es ilegal, dijo.

Canales dijo que ha habido temor entre la gente de que sus familiares sean procesados por jugar en rifas con premios de joyas de origami o por beneficiar a pacientes de cáncer, sin embargo, dijo que aunque mantiene que esos son todavía ilegales, las limitaciones prácticas les impedirían procesar ese tipo de juegos.

“Dudo que tengamos la mano de obra necesaria para estar mirando ese tipo de juegos”, dijo Canales. “Porque como la gente ha señalado, y están en lo cierto, hay delitos mucho más graves por ahí como los asesinatos, como el abuso de niños, como las grandes cantidades de drogas”.

No obstante, subrayó que este tipo de planes no eran delitos sin víctimas y que quienes los ejecutaban eran típicamente personas vulnerables que no tenían mucho dinero para empezar.

“Un robo de esta magnitud también es malo y también es algo muy importante que hay que detener porque hay personas que están tomando 2.000 dólares por juego, corriendo dos juegos al día; sólo imagina esos números”, dijo, añadiendo que en 10 días, esa persona podría ganar unos 40.000 dólares.

“Vamos a ver estos juegos más grandes, no vamos a ver los juegos más pequeños del tipo Búho de Origami, en los que la gente sortea a Herbalife o algo parecido, algo trivial como eso”, añadió Canales. “Estamos viendo juegos en los que se usan grandes cantidades de dinero en este momento.”

Los organizadores de este tipo de rifas ilegales podrían ser acusados de un delito menor de clase A, que se castiga con una multa de hasta 4.000 dólares y hasta dos años de prisión.

Aquellos que participen en ellas, podrían ser acusados de un delito menor de clase C, castigado con una multa de hasta 500 dólares.

(Información: The Monitor).