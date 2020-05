Forbes ‘tumba’ del trono a Kylie Jenner; no es multimillonaria

(NOTICIAS YA).- En medio de la pandemia de coronavirus y de protestas generalizadas por la muerte de un hombre negro desarmado a manos de la policía, la revista Forbes ha iniciado una guerra contra la socialité Kylie Jenner.

La revista nombró a la dueña de Kylie Cosmetics, entonces de 21 años, como la persona más joven en amasar una fortuna superior a los mil millones de dólares por su propia cuenta.

Sin embargo, la publicación ahora revela que, tras una investigación, calcula la fortuna de Jenner en alrededor de 900 millones de dólares.

De acuerdo con People, Forbes presentó “Inside Kylie Jenner’s Web of Lies — And Why She’s No Longer a Billionaire” (“Dentro de la red de mentiras de Kylie Jenner y por qué ya no es milmillonaria”), reportaje que asegura que el equipo de Jenner infló cifras, mintió sobre las ganancias del negocio y que este “nunca fue tan grande” como indicaron.

La revista incluso sugiere que el contador de la hermana de Kim Kardashian también falsificó declaraciones de impuestos.

“Aunque no podemos probar que esos documentos son falsos, y aunque es probable, está claro que el equipo de Kylie ha estado mintiendo”, dice el texto.

Forbes también dijo que Kris Jenner, madre de Kylie, es dueña de un porcentaje de su empresa de cosméticos, algo que reduciría su fortuna todavía más.

La también estrella de televisión se dirigió a Twitter para responder al reporte.

“Pensé que este era un sitio con reputación. Todo lo que veo son varias acusaciones imprecisas y suposiciones no verificadas. Nunca pedí un título ni traté de obtenerlo mintiendo, punto”, escribió la joven de 22 años, quien negó que hubiese falsificado documentos.

“Estoy bendecida, tengo una hermosa hija, un negocio exitoso y estoy perfectamente bien. Puedo dar una lista de 100 cosas más importantes ahora que obsesionarse con cuánto dinero tengo”, expresó Jenner.

“La acusación de Forbes de que Kylie y sus contadores falsificaron declaraciones de impuestos es inequívocamente falsa y demandamos que Forbes se retracte inmediata y públicamente”, dijo Michael Kump, abogado de Jenner, en un comunicado a People.

“Es triste que, entre tantas cosas, Forbes haya dedicado tres reporteros a investigar el efecto de la crisis del coronavirus en las ganancias de Kylie. No esperaríamos eso de un tabloide de supermercado, mucho menos de Forbes”, concluyó el representante.

