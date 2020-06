CAPTADO EN VIDEO: Roban tienda de hispano durante protestas

(NOTICIAS YA).-Un comerciante hispano perdió gran parte de su patrimonio el pasado sábado durante las violentas manifestaciones a lo largo de la ciudad.

Al menos tres personas entraron por la fuerza a su tienda de celulares y se apropiaran de mercancía.

El propietario del lugar le dijo al periodista de Noticias Univision Tampa Bay, David Pérez Hansen, que más de allá de robo, se trató de vandalismo.

Sosa indicó que se trataba de un un grupo de jóvenes aprovechando las protestas que había en otro sector de la ciudad. Se apropiaron de mercancia valorada entre 30 y 40 mil dólares y no tenía seguro.

“Es muy difícil decirle a mis hijos y a mis préstamos que no tengo como pagar la renta y como cumplir con mis necesidades, no por mi culpa, no por mi falta como padre” agregó Sosa.