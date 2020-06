Manifestación pacifica en Salinas denunciando asesinato de George Floyd

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL) .- A través de California y la costa central se han observado manifestaciones denunciando la muerte de George Floyd a manos de un oficial de policía en Mineápolis .. Hoy decenas se manifestaron en Salinas para enviar un mensaje de justicia social

Varias organizaciones a través de la costa central dice no toleran injusticia nI discriminación en contra de ningún afroamericano ni en contra de ningún latino Dicen es un tiempo para reflexionar sobre los derechos humanos.

Decenas de jóvenes y líderes del valle de Salinas comenzaron a congregarse en el colegio Hartnell de Salinas y de allí caminaron hasta la calle Alisal y después hasta el concilio de Salinas. Condenaron el asesinato de George Floyd en Mineápolis el 25 de mayo a manos de un policía. Murió por asfixia provocada por el oficial Dereck Chauvin.

Representantes de la organización Construyendo Comunidades Saludables dijeron que el reciente asesianto en Minesota tiene un interés de justicia en la comunidad y por eso la comunidad se manifiesta. Los departamentos de policía tienen que saber que no pueden tomar esas acciones en contra de los afroamericanos y los latinos. La organización Lulac también condeno el homicidio considerándolo brutalidad policiaca y racismo. Miembros de Lulac dijeron que la realidad es que no es la primera vez que ocurren estas situaciones y lo más triste es que nadie responsabiliza a los oficiales por sus acciones. En este momento están investigando algunos casos pendientes y están comunicándose con jefes de policía. La ciudad de Salinas no olvida en el 2014 cuando cinco latinos fallecieron en incidentes relacionados con oficiales del orden.

Líderes dicen que aún no han visto la respuesta de las autoridades con relación a las muertes de latinos ocurridas en el 2014. Sin embargo saben que las manifestaciones no deben ser violentas.

El jefe de policía de Santa Cruz Andy Mills se arrodillo durante una manifestación pacífica ocurrida este fin de semana en Santa Cruz. El dijo que es inaceptable que otros oficiales estuvieran observando el asalto de George Floyd y no hicieron nada ; no hicieron su trabajo. Su departamento está trabajando incansablemente para lograr el apoyo y confianza de la comunidad latina y afroamericana.