Protestas en CT por la muerte de George Floyd

(NOTICIAS YA).- Multitudes de personas en Connecticut se reunieron durante el fin de semana para protestar tras la muerte de George Floyd en Minneapolis, quien quedó inmovilizado bajo la rodilla del oficial Derek Chauvin. El video de un espectador mostró a Floyd en el suelo, gritando que no podía respirar durante varios minutos. Más tarde fue declarado muerto.

Al final del día del domingo, se realizaron varios arrestos en Waterbury luego de su protesta que comenzó a las 10 a.m.

No se realizaron arrestos en New Haven después de sus protestas, sin embargo, la policía está investigando un intento de incendio provocado después de que se arrojó un cóctel Molotov en la subestación de Newhallville. Solo hubo un incidente que provocó el retroceso de la policía, y se produjo cuando los manifestantes intentaron ingresar al cuartel general del departamento de policía. Después de varias horas, el alcalde Elicker salió a hablar con los manifestantes. Publicó una declaración diciendo que quería hablar en colaboración con la comunidad para abordar el racismo.

Las protestas de Hartford también se mantuvieron pacíficas, y el alcalde Luke Bronin elogió a la gente por su comportamiento durante el fin de semana y dijo que la ciudad todavía tenía mucho trabajo por hacer. Bronin ademas estuvo presente en la protesta en Hartford y compartió este mensaje: “Asistí al inicio de la protesta de hoy. Se dijo mucho con lo que estoy de acuerdo, y cosas con las que no estoy de acuerdo. Pero si no escuchamos, no escucharemos, ni curaremos, ni mejoraremos. Fui a escuchar. Los organizadores dijeron que planean ser pacíficos y apoyamos la protesta pacífica.”