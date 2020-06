Se acerca la fecha límite para residentes que perdieron su seguro médico

(NOTICIAS YA).- Los trabajadores que pierden el seguro de salud como resultado de la pérdida del trabajo pueden no saber que tienen opciones, pero Access Health CT (AHCT) está ayudando a las personas a encontrar la mejor cobertura para ellos y sus familias. Perder el seguro, ya sea por un despido temporal o total, se considera un ‘Evento de Vida que Califica, que desencadena un Período de Inscripción Especial para esa persona y posiblemente para su grupo familiar. Sin embargo, aquellos que perdieron su seguro en los últimos dos meses tienen que actuar rápidamente.

“Hemos aumentado nuestros esfuerzos en la comunidad para ayudar a los residentes a saber que pueden calificar para una Inscripción Especial si pierden su cobertura debido a la pérdida del trabajo”, comentó el Director Ejecutivo de Access Health CT, James Michel. “Las personas pueden inscribirse en cualquier momento dentro de los 60 días de perder su trabajo. Pero para aquellos que perdieron su seguro de salud a principios de abril, se está acercando rápidamente la fecha límite para inscribirse.”

Para ayudar a los residentes a mantener una cobertura de salud de calidad y económica, Access Health CT recomienda comparar las opciones de AccessHealthCT.com con la cobertura de COBRA, ya que el Mercado Oficial de Seguros de Salud de Connecticut puede ofrecer una opción mejor, menos costosa , y es el único lugar donde las personas pueden calificar para recibir ayuda financiera para reducir sus costos.

Access Health CT está trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Trabajo y otras entidades para llegar a las empresas que están en proceso de reducir su fuerza laboral. Access Health CT tiene un sitio web educativo que ofrece información y videos que describen en detalle cómo buscar e inscribirse.

Michel continúa: “Access Health CT está ayudando a las personas a encontrar la cobertura de seguro de salud adecuada en un momento estresante cuando pierden sus trabajos. Muchas personas no han buscado antes un seguro de salud y no queremos que pierdan la oportunidad de seleccionar un plan mejor porque no sabían sobre estas opciones”.

Además, Access Health CT ha estado ofreciendo seminarios web educativos con información importante sobre el mercado oficial de seguros de salud de Connecticut, sus planes de salud y ayuda financiera. Póngase en contacto con nosotros en outreach@accesshealthct.comsi está interesado en organizar un seminario web.