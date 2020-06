4 CT brinda alivio financiero a los excluidos de la asistencia federal

(NOTICIAS YA).- El gobernador Ned Lamont anunció el miércoles que hay aproximadamente $3.5 millones en fondos disponibles para ayudar a proporcionar alivio de coronavirus a aquellos que no son elegibles para recibir asistencia federal.

A través de una asociación público-privada, el estado, 4-CT y otras filantropías de Connecticut proporcionarán fondos a los residentes vulnerables de Connecticut, muchas de ellas familias indocumentadas y de estatus mixto, afectadas por la pandemia.

“Junto con 4-CT y otros socios en filantropía, podremos brindar asistencia muy necesaria a los residentes de Connecticut que no pueden acceder a los servicios de emergencia federales. Si bien se necesita más apoyo para estas familias, este es un punto de partida importante, y planeamos avanzar rápidamente para hacer que esta asistencia esté disponible. Insto a otros líderes filantrópicos a ayudar a cultivar la maceta y satisfacer las necesidades de las familias afectadas. Para estos residentes de Connecticut, quiero que sepan que no están olvidados “, dijo el gobernador Lamont.

$2.5 millones de fondos estatales ayudarán a las familias a pagar el alquiler. El Departamento de Vivienda de Connecticut está desarrollando actualmente ese programa.

Durante las próximas semanas, las familias que califiquen recibirán una tarjeta 4-CT, una tarjeta de débito prepaga para ayuda financiera. $1 millón en fondos recaudados se destinarán a tarjetas prepagas, que pueden canjearse por tarjetas de regalo para comprar ropa, alimentos y medicamentos. Los centros de salud participantes también proporcionarán servicios de salud, incluidas pruebas de coronavirus, que las familias de otra manera no recibirían.

Los líderes estatales dijeron que los residentes vulnerables han pasado meses sin ningún tipo de ayuda del gobierno federal. Creen que es un gran primer paso para ayudarlos durante una crisis, pero dijeron que se necesita hacer más.

Los líderes de Unidad Latina en Acción (ULA) dijeron el miércoles al mediodía que $1 millón para las familias afectadas no es suficiente para trabajar. “Un millón de dólares es como dar algunas monedas a cada inmigrante en nuestro estado”, dijo Carmen Lanche, la coordinadora de ULA en Norwalk. “No queremos caridad, queremos lo que es legítimamente nuestro, basado en nuestras contribuciones a la riqueza de este estado”.

El gobernador Lamont dijo que alrededor de 140,000 personas, o el 4.9 por ciento de la fuerza laboral de Connecticut, son inmigrantes indocumentados, que también son contribuyentes y trabajadores esenciales en nuestro estado.

“Somos esenciales, porque somos nosotros quienes limpiamos sus oficinas y hospitales, cuidamos a sus ancianos y sus hijos, preparamos su comida”, dijo Lanche. “Gobernador Lamont: inclúyanos. Estamos cansados ​​de ser esenciales y excluidos ”.

“¿Por qué no recortan dinero de los departamentos de policía y otras instituciones que cometen violencia contra nosotros?” dijo John Lugo, director de organización comunitaria de ULA en New Haven. “¿Por qué no recaudan el dinero de todos los multimillonarios y millonarios del estado y de aquellas instituciones que históricamente se han beneficiado de la Universidad de Yale, como la esclavitud? Este es un estado rico, pero nuestra gente hace cola en los bancos de alimentos para obtener migas ”.

Para obtener más información sobre 4-CT o hacer una donación, visite el sitio web de Connecticut COVID-19 Charity Connection, 4-ct.org.