Nieto de Cantinflas asegura que Johnny Depp quiere interpretarlo

(NOTICIAS YA).- El impacto del actor y comediante Cantinflas trascendió las fronteras de su natal México, y ahora se sabe que cuenta con una de las más grandes estrellas del cine entre sus fanáticos.

El popular actor Johnny Depp admira al mexicano e incluso estaría dispuesto a interpretarlo en cine, de acuerdo con el nieto de la estrella, Mario Moreno del Moral.

De acuerdo con Infobae, el heredero del “Mimo de México” narró al programa Ventaneando cómo fue su encuentro con Depp en Los Ángeles en 2011, cuando un amigo en común lo presentó al actor diciéndole que era nieto del comediante.

“Llega y me dice ‘mucho gusto, mi nombre es Johnny’, y yo ‘mucho gusto, mi nombre es Mario’. Me dice ‘¿te llamas igual que tu abuelo?’ Entonces para mí fue como… no nada más sabe que es Cantinflas, sabe que se llama Mario Moreno”, narró el joven.

Moreno asegura que Depp le contó que conoció el trabajo de su abuelo pues alguna de sus películas siempre estaba en la televisión cuando visitaba el país.

El familiar de Cantinflas asegura que el protagonista de “Piratas del Caribe” estaba al tanto de la carrera del mexicano, incluyendo cuando ganó el Globo de Oro sobre leyendas como Marlon Brando.

Una película biográfica de Cantinflas en español ya fue realizada hace un par de años, con el español Óscar Jaenada (“Luis Miguel: La Serie”) como protagonista.

Si algún día hiciesen una versión en inglés, Depp estaría interesado en llevar el rol principal, asegura Moreno del Moral.

“Dice ‘si esa película algún día la hacen en inglés, cuentan ustedes con un actor’. Estuvimos platicando más, me dio su tarjeta y estuvimos platicando con su agente”, relata.

A pesar de la diferencia cultural, el nieto de Mario Moreno cree que Depp podría capturar la esencia de su famoso abuelo.

“Él dice ‘no hablo español a la perfección, pero tú sabes cómo es la actuación. Aunque no hables el mismo idioma, cómo los sentimientos traspasan la pantalla, cómo la risa es algo súper potente’”, afirma Moreno.

Cantinflas fue premiado con el Globo de Oro en la categoría de “Mejor Actor en una Comedia” por “La vuelta al mundo en 80 días”, misma cinta que se alzó con el Óscar de Mejor Película. El legendario Charles Chaplin llegó a referirse a él como “el mejor cómico vivo”.

