Walmart cambia su horario al público “indefinidamente”

(NOTICIAS YA).-Walmart anunció que mantendrá algunos cambios en su horario al público, “indefinidamente.”

El 2020 ha sido un año de desafíos para todas las empresas y los supermercados no son la excepción.

La cadena de tiendas ha tenido que lidiar con compras de pánico, interrupciones de proveedores y una fuerza laboral en peligro, así como un gran aumento en la demanda de su servicio de entrega de comestibles.

Entonces, ¿cómo se enfrentó Walmart los nuevos desafíos? Estableció las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades y tuvo que reducir sus horas de compra en muchas tiendas en todo el país, de acuerdo con información de Mashed.

Y ahora que las restricciones se están levantando en casi todo el país, la compañía minorista quiere seguir manteniendo seguras a las personas mayores.

El cambio de horario indefinido es meramente altruista.

Cuando quedó claro que las personas mayores de 60 años están en un grupo de mayor riesgo de contraer el virus, muchas tiendas implementaron ciertas horas de compras exclusivas para ellos.

Siguiendo esos principios, Walmart anuncio que mantendrá su “horario exclusivo para mayores de 60 años” indefinidamente, detalló la fuente.

Por el momento, este horario tiene lugar todos los martes de 6 a 7 a.m.

Costco, Target, Sam’s Club y Dollar Tree están siguiendo su ejemplo.

Sin embargo, una vez que las tiendas vuelvan a operar como antes de la pandemia, puede que esos horarios exclusivos no continúen por mucho tiempo, prevé Naveen Jaggi, presidente de los servicios de asesoramiento de la firma JLL.

Pues “el comercio minorista prospera mejor cuando está disponible para todos”, agregó.

Pero, ¿por qué no dejar permanentemente ese espacio libre para los mayores? Además, ¿cuánta demanda hay para comprar a las 6 a.m. en Walmart? Una hora a la semana para una población más vulnerable, no es mucho pedir.