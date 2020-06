2 en custodia por presuntas amenazas contra protesta en Aransas Pass

(NOTICIAS YA).- Dos personas fueron arrestadas después de hacer amenazas contra una protesta de Black Lives Matter planeada para las 6pm en Aransas Pass, según el Jefe de Policía de Aransas Pass Eric Blanchard.

“Hemos tenido algunas personas que han hecho amenazas en cuanto a hacer cosas dentro de la comunidad que dañarían la propiedad o amenazarían la vida humana. Les diré que hasta ahora mi departamento ya ha hecho dos arrestos de individuos dentro de la comunidad con los que estamos bien familiarizados y que han hecho estas amenazas públicamente. Están bajo custodia, no estarán la manifestación de esta noche”, dijo el oficial.

Blanchard compartió sus comentarios a través de un en vivo en Facebook y habló cómo la policía estará en el evento diciendo que “estas manifestaciones planean ser pacíficas y nosotros alentamos eso y apoyaremos eso”.

“Quiero que la gente sepa que no toleraremos disturbios civiles. He recibido varias llamadas y mensajes de gente preocupada por si habrá disturbios, saqueos o disturbios civiles. Eso no será tolerado aquí en el Paso de Aransas”, dijo.