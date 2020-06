Autopsia reveló que George Floyd había dado positivo por COVID-19

(NOTICIAS YA).-En una semana en que la atención cambió abruptamente de una pandemia de coronavirus paralizante a la indignación por la muerte de George Floyd, un hombre negro esposado y asesinado a manos de un oficial de la policía de Minneapolis.

Floyd dio positivo por coronavirus en abril, y nuevamente después de su muerte la semana pasada después de que la policía lo detuvo en Minneapolis, según muestran los resultados finales de la autopsia.

Pero el virus no jugó ningún papel conocido en su muerte y probablemente no fue contagioso, dijo la oficina del médico forense del condado de Hennepin en su informe final este miércoles.

MIRA EL VIDEO: Policía es atropellado luego del resultado de autopsia de Floyd

“Dado que… la positividad para (covid-19) puede persistir durante semanas después del inicio y la resolución de la enfermedad clínica, el resultado de la autopsia probablemente refleje positividad asintomática pero persistente… de una infección previa”, dijo.

Sobrevivió a la amenaza del virus en medio de una pandemia, pero no pudo sobrevivir a la otra.

El racismo es un problema de salud pública y “la brutalidad policial debe detenerse”, insisten grupos médicos.

Y las protestas contra la brutalidad policial solo han agravado los riesgos para la salud, ya que grupos multitudinarios salen a las calles caminando muy cerca los unos de los otros a pesar de la naturaleza altamente contagiosa del coronavirus.

LEE: Temen por nuevo brote de COVID-19 en medio de las protestas en EE.UU.

Además de los resultados de su prueba de coronavirus, los funcionarios dieron a conocer más detalles sobre la autopsia final.

La muerte de Floyd se debió a un paro cardiopulmonar, su corazón se detuvo, según los resultados finales de la autopsia publicados por el médico forense del condado de Hennepin.

Su cuello estaba comprimido cuando la rodilla del policía estuvo sobre él durante más de ocho minutos, dice el informe.

El informe final del médico forense dice que Floyd tenía hematomas y cortes en la cabeza, la cara, la boca, los hombros, los brazos y las piernas cuando el agente lo obligó a acostarse en el suelo y se arrodilló sobre su cuello.

Pero no encuentra evidencia de que ninguna de esas heridas lo hubiera matado directamente.

La autopsia final dice que Floyd tenía una enfermedad cardíaca y antecedentes de presión arterial alta. Incluye un informe toxicológico más completo que dice que Floyd tenía evidencia de varias drogas en su sangre y orina, incluyendo morfina, fentanilo, cannabis y metanfetamina, aunque no todas las pruebas fueron confiables.

LEE: Mhoni Vidente asegura que los disturbios apenas empiezan y EE.UU. arderá

Los expertos contratados por la familia de Floyd y el médico forense del condado de Hennepin han concluido que su muerte fue un homicidio, pero difieren en lo que lo causó.

Una autopsia independiente encargada por la familia Floyd no estuvo de acuerdo con la conclusión del condado, diciendo que murió de “asfixia por presión sostenida”. También dijo que no había evidencia de enfermedad cardíaca, pero agregó que los patólogos no tenían acceso a todas las muestras de su cuerpo.

*Con información de CNN en Español.

Video relacionado