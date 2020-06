Cuestionan toque de queda en Puerto Rico

(NOTICIAS YA).- 6 de Junio, 2020, San Juan Puerto Rico- Mantener el toque de queda desde las 7:00 p.m. cuando casi toda la actividad comercial está regresando a la normalidad pone sobre el tapete las razones que pueda tener la gobernadora Wanda Vázquez para no abrir el candado puesto desde mediados de marzo.

Hay al menos una demanda ya en los tribunales cuestionando el cierre por la pandemia de Covid-19 y el horario que se mantiene en la orden ejecutiva.

“Una vez la gobernadora aprobó la entrada a las iglesias y a los centros comerciales, en este momento ya el tema del distanciamiento social quedó rezagado por un interés económico, en el caso de los comercios. Hay que preguntarse qué pretende con mantener esto. Son medidas que —más que salubristas— parecen medidas de control social que hay que mirar con mucha precaución y repudio”, expresó el presidente del Colegio de Abogados, Edgardo Román Espada.

Reiteró que la primera ejecutiva no tiene facultad para imponer un toque de queda mediante orden ejecutiva. A mediados de marzo y en respuesta a los primeros casos de Covid-19 en la Isla, Vázquez impuso el acuartelamiento entre las 7:00 p.m. y las 5:00 a.m. Por unos días, se extendió para comenzar a las 9:00 p.m., pero eso no duró mucho tiempo.

La orden ejecutiva más reciente permite acudir a las playas para ejercitarse, la actividad comercial —incluyendo restaurantes, tiendas y salones de belleza— y la apertura de iglesias y de centros comerciales. Los comercios —particularmente los restaurantes— también han reclamado ajustar la hora del toque de queda o eliminarlo.

A pesar del toque de queda, en las afueras de La Fortaleza se han organizado manifestaciones que recuerdan las ocurridas en 2019 y que terminaron con la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló. El martes hubo una protesta contra el racismo y ya se han anunciado otras durante lo que queda de semana.

Por su parte el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, señaló que la decisión de mantener el toque de queda ha sido por recomendación directa del ‘task force’ médico que asesora a la gobernadora.

“Las recomendaciones de estos profesionales de la salud son que mientras se continúe expandiendo actividad económica y recreativa, así como los diferentes sectores, industrias y comercios, el mejor mecanismo de control es manteniendo las horas específicas exentas en la orden ejecutiva de 5:00 a.m. a 7:00 p.m. y que no es recomendable flexibilizar todas las restricciones a la vez”, dijo el funcionario.

Agregó que “una vez se estén completando las fases de apertura, incluyendo lo que es la aglomeración de personas, entonces tendremos ante nuestra consideración la flexibilización o eliminación del toque de queda”.

