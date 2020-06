Joven saqueador devuelve mercancía a dueño de negocio de La Mesa

(NOTICIAS YA).- El dueño de uno de los negocios de La Mesa que fue destruido durante la protesta, por la muerte de George Floyd y un controversial arresto en la ciudad, quedó sorprendido no solo con la unión de la comunidad para reestablecer el orden sino también por un joven que decidió devolver lo que robó.

El negocio de Dan Buxton, Play It Again Sports, ubicado en La Mesa Springs Shopping Center, fue destruido en los disturbios que se desataron durante la noche del pasado sábado.

El lugar, como otros más, fue incendiado y saqueado.

Buxton vio los ahorros de su vida esfumarse con los saqueadores rompiendo las ventanas de su tienda con los mismos bates de béisbol que tenía a la venta. Luego los vio huir con su mercancía.

Cuando llegó la calma por la mañana del domingo, Buxton se digirió a su negocio y encontró a decenas de extraños limpiando el desastre.

La iniciativa de los voluntarios lo sorprendió y le dio esperanzas, pero el sentimiento fue aún más fuerte cuando un joven se acercó a él y le pidió unos momentos de atención.

“Él dijo: ‘¿Puedo hablar contigo afuera?’ Y afuera, en el auto, dijo: ‘Me siento horrible, no fui parte de los disturbios, pero entré en tu tienda y tomé cosas’. Él me dio de regreso un par de bates de softbol y una bolsa llena de cosas de Sally’s Beauty y solo dijo que se sentía mal por eso, porque no es quién es”, dijo Buxton a Fox 5.

Tras escuchar al joven y darse cuenta de que realmente deseaba rectificar sus actos, Buxton le dijo que lo perdonaba y que de joven también había tomado malas decisiones.

Han pasado casi cinco días de los saqueos en medio de la protesta y decenas de tiendas aún permanecen cerradas.

Sin embargo, la comunidad de La Mesa se ha unido para salir adelante, limpiando, reparando e incluso mandando mensajes de aliento y esperanza.

Por medio de obras de arte, algunos vecinos han mostrado unión. Buxton y sus hijas han participado en muchos de los dibujos y mensajes plasmados en las fachadas de los negocios dañados.

