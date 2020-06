VIDEO: Oficinas de Inmigración comienzan a reabrir en algunas ciudades

(NOTICIAS YA).- Luego de un cierre de 10 semanas, las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) reabren en algunas ciudades del país.

El plan inmediato es hacerle frente a los grandes retrasos en citas y procesamiento de casos.

Guiados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), USCIS obligará a aquellos que acudan a las citas a usar tapabocas, aunque algunas serán por videollamada.

“Aplicaciones (sic) de asilo tienen que llamar; otras personas que ya recibieron notificación, obviamente, no tienen que llamar, pero yo le recomendaría a todas las personas que tienen una fecha que llamen y tengan bastante paciencia”, recomendó Joseph Malouf, abogado de inmigración.

El número es el 1-800-375-5283. La paciencia será la clave, pues otorgarán menos citas al mismo tiempo para no llenar las salas de espera.

Un inmigrante salvadoreño tramitó su caso en la oficina de Silver Spring, Maryland, y sufrió grandes retrasos desde antes de la pandemia.

“A mí me cambiaron la residencia como 5 veces… por errores que supuestamente yo cometí, pero fueron ellos. Después fui a pasar el examen de la ciudadanía y sí me tardé bastante tiempo, como 3 años, para ir a hacer la juramentación”, expresó José Hernández.

Para no ser víctima de fraude, recuerde que la única forma en que USCIS podría comunicarse con usted es por correo, por lo que es importante que tenga su dirección actualizada.

“Si usted envió su solicitud y después que envió su solicitud se ha mudado, no asuma que Migración va a saber eso, porque no tienen manera. Notifíquele a la Oficina de Migración, si tiene un caso pendiente, de cualquier cambio de dirección que haya tenido. Es bien sencillo, eso se hace con el formulario AR-11”, explicó Luis Paoli, exfiscal migratorio.

Si tenía orden para salir del país o enviar un documento, no se preocupe. “Van a tener la habilidad de poder viajar o de poder ir a recoger papeles como si lo hubieran hecho a tiempo”, añadió Malouf.

Si se siente enfermo, no vaya a su cita, porque no le dejarán entrar. No hay que pagar una penalización por reprogramar su cita, destacó el servicio.

*Nota de Edwin Pitti