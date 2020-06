6 cosas que quizá no volverás a ver en Walmart debido a la COVID-19

(NOTICIAS YA).-La pandemia de coronavirus, entre otras cosas, la forma en la que compramos.

Y no volverá a la normalidad pronto, según prevén los expertos.

Hay algunas cosas que el virus modificó al hacer las compras en Walmart y que seguirán en la “nueva normalidad”, al menos hasta que haya una vacuna contra la COVID-19, de acuerdo con el sitio de nutrición Eat This, Not That.

O puede que tampoco después de eso.

Citando al sitio especializado, estas son 6 cosas que probablemente nunca verás a ver en Walmart (no en un futuro cercano):

Empleados sin cubrebocas. La usarán por lo menos hasta que haya una vacuna contra el coronavirus. Clientes comprando sin prisas y por diversión. ¿Te gustaba solo dar solo un paseo por los pasillos? Por tiempo indefinido, comprar seguirá siendo de entrada por salida para prevenir la propagación del virus. Familias, grupos grandes o niños en las tiendas. Por ahora, en la mayoría de los supermercados se permite la entrada a una sola persona por familia para hacer las compras. Probablemente siga así por mucho tiempo en Walmart. Métodos de pago tradicionales. Si bien pagar con una tarjeta sigue siendo una opción, es probable que veas más personas pagando con su Smartphone. Clientes llevándose todo el papel higiénico y el desinfectante. La política de coronavirus de Walmart alienta a los clientes a “comprar todo lo que necesitan… mientras que también dejan suficiente para los demás”. Incluso imponiendo límites de compra para cada artículo. Cajeros sin protección. Las barreras de plexiglás en la zona de cajas llegaron para quedarse y seguir protegiendo a todos de las enfermedades contagiosas, sobre todo a la COVID-19, por supuesto.

