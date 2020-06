FOTO: Invasión cerebral viral en pacientes con COVID-19 asusta a médicos

(NOTICIAS YA).-Médicos están alertando por síntoma del coronavirus que incluso los atemoriza a ellos.

Seis meses después de la pandemia se sigue luchando por comprender como la COVID-19 ataca al cuerpo humano, así lo afirma un estudio publicado en Jama Networks (JAMA).

Una serie de estudios reveló que este daño provoca alucinaciones, delirio y pérdida de memoria, de acuerdo con información del sitio web Eat This, Not That.

Como se ha dicho antes, el virus causa estragos principalmente en los pulmones, pero los estudios científicos respaldan las afirmaciones de que el coronavirus puede causar daño cerebral.

Este último síntoma descubrimiento asusta incluso a los médicos.

Un estudio de Wuhan, China, encontró que el 36 por ciento de los pacientes sufrían síntomas neurológicos, incluidos dolores de cabeza, cambios en la conciencia, accidentes cerebrovasculares y falta de coordinación muscular.

Una serie de “lesiones cerebrales potencialmente mortales” que los pacientes han sufrido como resultado del coronavirus y los expertos médicos no están exactamente seguros de cómo tratar. Estos incluyen seis síntomas:

Confusión mental Alucinaciones Convulsiones Coma Accidente cerebrovascular Parálisis

Los científicos compararon en el estudio, una resonancia magnética con alteración de imágenes por del cerebro en un paciente con enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) y anosmia:

Estudio original: https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2766765

Aqui la otra con resonancia magnética en el mismo paciente, 28 días después del inicio de los síntomas:

Aunque ya se estableció una conexión entre el daño cerebral y el coronavirus, los investigadores aún no están seguros de cómo ocurre exactamente.