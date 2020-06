Continuarán protestas en Las Cruces en nombre de George Floyd

(NOTICIAS YA).- La comunidad de Las Cruces continúa ejerciendo su derecho a las protestas pacíficas, ya que esta tarde decenas de sus residentes marcharon por las calles exigiendo justicia por la muerte de George Floyd.

Los manifestantes buscan que las comunidades no olviden la razón detrás de estas protestas, así como los nombres de quienes han muerto a manos de las autoridades a nivel nacional.

Movilizandose a lo largo de la avenida Lohman, la protesta fue vista principalmente con solidaridad por los residentes de las cruces, quienes a pesar del inconveniente vial, demostraron su apoyo.

“Lo que queríamos hacer el día de hoy era inmovilizar el tráfico, queremos demostrarle a la ciudad lo que se siente estar atorado, como se siente el no poder moverse, por que así se sienten las minorías y la comunidad afroamericana todos los días debido a las injusticias raciales, la brutalidad policiaca y no lo vamos a tolerar”, dijo Darnicia Holt, coordinadora de la marcha.

Los manifestantes reconocen que una de las críticas de quienes no apoyan el movimiento, es el hecho de que consideran que la tragedia ocurrida a George Floyd será olvidada con el tiempo.

“Sí vamos a recordar su nombre, así como recordamos los nombres de Trayvon Martin y Philando Castile, el de todos, ya que al final del día son nuestras vidas y tenemos hermanos, hermanas, madres y padres, gente que vive esto, si alguien me mata el día de hoy a mi no me gustaría que me olvidaran después de un tiempo y yo no le voy a hacer eso a George Floyd”, agregó Holt.

Un hecho evidente dentro de la mayoría de las protestas en nuestra región es la fuerte presencia jóvenes, quienes se han movilizado para organizar estas demostraciones de solidaridad al movimiento de ‘Black Lives Matter’.

“Estoy muy orgullosa de ellos, nosotros no podíamos reunirnos de esta manera hace años y estas protestas traen a la luz el problema del racismo, un problema que ha existido desde la fundación de los Estados Unidos, ya que nunca ha sido una situación igualitaria para la comunidad afroamericana”, comentó Barbara Georgina, enfermera registrada.

Para aquellos que ya han luchado este tipo de injusticias desde su juventud, reconocen que estas movilizaciones son necesarias para no esconder los temas difíciles como el racismo sistemático, el abuso de poder y el maltrato minoritario.

“Este es un bello tiempo en los Estados Unidos de América porque todos se están alzando y diciendo ya basta y nosotros vamos a asegurarnos de generará un cambio al sistema que funcionado tan mal por demasiado tiempo para la comunidad afroamericana. Una comunidad que ha pasado por abusos policiacos y el racismo que continua existiendo es inaceptable”, concluyó James Hall, manifestante.

Organizadores explicaron que las protestas continuarán ya que esto no es un movimiento pasajero sino una misión.