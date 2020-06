Policía busca a niño hispano desparecido

(NOTICIAS YA).-Se trata de Sebastián Castro, un niño de tres años que fue visto por última vez en su departamento en Eagle Villas, en Colorado. La policía de Eagle está realizando la búsqueda del pequeño quien padece de autismo.

Al parecer, una persona no identificada informó a la policía de Eagle de que había un niño con las características similares a las de Sebastián en el patio de juegos de Eagle Villas, 405 Nogal Rd, Eagle, CO alrededor de las 9:00 p.m. anoche, 5 de junio de 2020. Sebastan tiene cabello y ojos marrones, lleva zapatos rojos, con jeans rasgados.

Sebastián es un niño con autismo y no verbal, no se siente cómodo con adultos que no conoce. La familia desesperada está pidiendo que quien lo encuentre por favor no gritarle al momento de llamarlo.

Tiene gusto por los ruidos de los animales, ama las cosas coloridas, el agua, los insectos y tiene buena receptividad a las canciones infantiles.

Muchas personas se han sumado a su búsqueda por lo que se les pide a los voluntarios que se registren en la oficina de Eagle Villas para fines de responsabilidad, y que puedan organizarse.

Por otra parte también exigen a los voluntarios que eviten buscar a lo largo del río, debido a las orillas empinadas, el agua alta y una cantidad significativa de escombros. Vail Mountain Rescue tiene sus botes en el río, y se han desplegado drones para buscar en el área del río de manera segura.

El Departamento de Policía de Eagle ha recibido apoyo de otras agencias como: la Oficina del Sheriff del Condado de Eagle, Vail Mountain Rescue, el Distrito de Protección contra Incendios de Greater Eagle, el Distrito de Protección contra Incendios de Eagle River, la Oficina de Investigación de Colorado, FBI, la Oficina del Fiscal del 5to Distrito Judicial , el Instituto Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados, el Servicio Secreto de EE. UU. y el Centro de Comunicaciones de Seguridad Pública de Vail.

Se agradece que cualquier información sobre Sebastián comunicarlo al (970) 445-4911 o enviar un correo electrónico a eaglecountypio@gmail.com.