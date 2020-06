La Mesa habilita línea para dar con responsables de vandalismo

(NOTICIAS YA).-La ciudad de La Mesa continúa en un proceso de recuperación para sus negocios ante la destrucción ocasionada por extraños, en la manifestación del 30 de mayo por la muerte de George Floyd.

Casi nueve días de manifestaciones con muchos problemas violentos y arrestos. Al parecer la comunidad en general ya entiende mejor esta realidad.

Entre los negocios más afectados es el de, Dan Buxton, Propietario de Play it Again Sports, ubicado en el centro comercial La Mesa Springs, el cual fue destruido durante la noche del sábado 30 de mayo.

“Mucha gente piensa que no pueden dar su opinión sin que haya violencia y eso es una vergüenza. Hay muchos vídeos de celulares así como cámaras de vigilancia y exhorta a que los que saquearon los devuelvan porque tarde o temprano los van a descubrir.” Dijo Dan Buxton, Propietario de Play it Again Sports.

Algunos negocios aún esperan que las protestas violentas y saqueos vuelva a pasar y tienen temor.

La policía de La Mesa ya puso un teléfono y un correo electrónico para que envíen fotos y vídeos, donde se puedan ver a las personas cometiendo crímenes y vandalismo.

Hasta el momento ya van dos arrestos:



Javier Zavala de 52 años, por golpear a una mujer de 34 años con un bate de baseball la madrugada del 31 de mayo en las manifestaciones.

Rey Estrada Silva de 25 años, quien fue arrestado el 1 de junio bajo sospecha de

saqueo a la tienda Play it Again Sports, durante la manifestación del 30 de mayo.

Las líneas para reportar del departamento de policía de La Mesa: