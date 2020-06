AMLO se niega a prueba de coronavirus aunque funcionario dio positivo

(NOTICIAS YA).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó hacerse una prueba rápida para detectar COVID-19 luego de que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informara este domingo en su cuenta personal de Twitter que dio positivo por coronavirus.

“No me hago la prueba porque no tengo los síntomas. Afortunadamente estoy bien y me cuido. Se guarda la distancia. Ahora fui a la gira y en los actos hubo muy poca gente, solo medios de comunicación”, afirmó el presidente en su habitual conferencia matutina.

El mandatario señaló que espera una pronta mejoría de Robledo, quien ha dicho que continuará coordinando las actividades que corresponden a su cargo, pero a distancia y que se mantiene una vigilancia epidemiológica de su caso.

“Le deseamos que se mejore, que salga adelante Zoé. Sí, él está infectado. Se contagió y está recluido en su casa. Ayer nos informó. Está bien. De todas formas, hay que estar atentos. Su familia también, de acuerdo con el informe que nos dio ayer, tiene la infección del virus pero sin gravedad”, dijo el presidente.

El titular del IMSS fue uno de los oradores durante la conferencia de prensa matutina que López Obrador ofreció el viernes desde Villahermosa, Tabasco, la que fue la quinta y última parada de una gira de trabajo que inició el mandatario mexicano luego de que comenzara el retorno gradual de las actividades productivas en el país.

En ese evento también habló el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, quien había dado positivo a COVID-19 a finales de marzo pasado, aunque ya está recuperado.

También asistieron otros funcionarios como los secretarios de Defensa, Luis Cresencio Sandoval; el de Marina, José Rafael Ojeda, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Durante la conferencia, todos los funcionarios mantuvieron el debido distanciamiento para evitar contagios, aunque ninguno llevaba tapabocas.

Robledo no es el único miembro del gabinete de López Obrador que ha dado positivo a la prueba por coronavirus. También la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y el procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, contrajeron el virus en abril y mayo pasado, respectivamente.

*Con información de CNN Español

