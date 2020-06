Fijan la fianza de Derek Chauvin en $1,25 millones de dólares

(NOTICIAS YA).- El expolicía de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, apareció virtualmente en una corte de Minneapolis este lunes, donde el juez Jeannice Reding otorgó la moción para establecer una fianza de US$ 1,25 millones, o US$ 1 millón con condiciones.

Esas condiciones incluyen ser respetuoso de la ley, hacer apariciones futuras, no trabajar en seguridad o en aplicación de la ley, entregar armas de fuego o municiones y cualquier permiso de armas de fuego, no abandonar Minnesota, y no tener contacto con la familia de George Floyd. También necesitaría renunciar a la extradición tras su liberación.

La defensa no se opuso a la propuesta de fianza del fiscal.

Chauvin, quien presionó su rodilla en el cuello de George Floyd durante casi nueve minutos, fue arrestado el mes pasado y primero acusado de dos cargos de homicidio involuntario y luego un cargo de homicidio sin premeditación.