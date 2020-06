Incendio acaba con la casa de una mujer y sus 3 hijos en Doña Ana

(NOTICIAS YA).- En Doña Ana, una mujer y sus 3 hijos lo pierde todo tras un voraz incendio. Alrededor de las 10:06 de la mañana de este lunes, el Departamento de Bomberos de Doña Ana acudieron a sofocar las llamas que invadían una residencia de la cuadra 4800 de la calle South Main.

La casa móvil comenzó a incendiarse a las 9:37 y al llegar ya estaba todo destruido. Un hogar aledaño también sufrió daños. Por fortuna no se reportan heridos solo el perro del hogar sufrió heridas por lo que fue trasladado a las oficinas de control animal del condado. Por el momento se investigan las causas del siniestro.

En redes sociales comparten la cuenta GoFundMe que realizaron para ayudarles a las víctimas que se trata de una mujer y sus 3 hijos.

Para ayudar puede acudir a GoFundMe/Mother of 3 lost her home to a fire