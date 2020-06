Niños de Tampa pasan hambre, el condado reparte almuerzos

(NOTICIAS YA).- Los niños de Florida no tienen asegurado algo tan básico como un almuerzo al día. Según una investigación del Second Havest Food Bank of Central Florida, antes de la pandemia, uno de cada 5 niños se iban a dormir con hambre.

Por eso, cuando se cancelaron las clases regulares debido a la pandemia del coronavirus, y los estudiantes tuvieron que quedarse en casa y empezar a usar el aprendizaje virtual en marzo, el condado de Hillsborough inició su servicio de comidas “Grab-and-Go” para asegurarse de que sus estudiantes no pasaran hambre. Ahora que el verano está aquí, están reactivando el programa de nuevo.

Los funcionarios escolares lo llaman “Summer Food Fuel Up”, y será un servicio de comidas “Grab-and-Go” muy similar al que implementaron en los últimos meses.

Para cualquier niño de 18 años o menos, o 21 años o menos si esa persona tiene una necesidad especial, podrán recibir diez comidas nutritivas cada semana a través del servicio de comidas. Esto se debe a que el distrito escolar ofrece desayuno y almuerzo a los estudiantes que lo necesitan.

Los estudiantes no tienen que estar presentes para recoger la comida. Los padres solo necesitarán traer la identificación de su estudiante para los niños que están inscritos en el distrito escolar. Si no están inscritos, se requiere la fecha de nacimiento del niño.

El servicio hoy y durará hasta finales de julio. El reportero Filippo Ferretti, de noticias Univision Tampa Bay visitó uno de los sitios de distribución, que estarán abiertos de lunes a jueves de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. A pesar de que los sitios estarán cerrados los viernes, los padres y los estudiantes aún pueden recoger las comidas del viernes el día antes..

Habrá más de 70 sitios de distribución disponibles. Desde que el distrito escolar lanzó su servicio Grab-and-Go ya se entregaron 3.3 millones de comidas a sus estudiantes en poco más de un mes.