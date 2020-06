Termina la búsqueda: hallan tesoro oculto en las Montañas Rocosas

(NOTICIAS YA).- Miles de valientes se dirigieron a las Montañas Rocosas durante la última década en busca de un cofre repleto de oro, rubíes, esmeraldas y diamantes. La aventura ha llegado a su fin, pues el tesoro ha sido encontrado.

Forrest Fenn, coleccionista de arte y antigüedades que originó esta búsqueda del tesoro, anunció lo anterior el domingo en su sitio web.

“Estaba bajo un manto de estrellas en la exuberante vegetación boscosa de las Montañas Rocosas y no se había movido del lugar donde lo escondí hace más de 10 años”, escribió Fenn. “No conozco a la persona que lo encontró, pero el poema de mi libro lo llevó al lugar preciso”.

El tesoro fue encontrado hace unos días por un hombre que no quiso ser identificado, dijo Fenn al Santa Fe New Mexican. Se limitó a decir que el hombre era del “este” y que confirmó su descubrimiento enviando a Fenn una fotografía de sus nuevas riquezas.

El tesoro, con un valor estimado de más de 1 millón de dólares, fue una forma para Fenn de inspirar a las personas a explorar la naturaleza y dar esperanza a los afectados por la pasada recesión, dijo.

Las pistas que conducían a la ubicación del tesoro estaban incluidas en un poema de 24 líneas publicado en la autobiografía de Fenn, “The Thrill of the Chase”, publicada en 2010.

Fenn calcula que hasta 350 mil personas de todo el mundo salieron a buscar el tesoro, según el Santa Fe New Mexican. Algunos renunciaron a sus trabajos para dedicar sus vidas a la búsqueda e incluso hubo personas que murieron en el intento.

“Felicito a las miles de personas que participaron en la búsqueda y espero que continúen atraídos por la promesa de otros descubrimientos”, dijo Fenn en su sitio web.

