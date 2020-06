VIDEO: Racista quiere expulsar a mujer de tienda y recibe cachetada

(NOTICIAS YA).- Mientras miles de personas en todo el mundo han salido a las calles a exigir un alto al racismo, una mujer de Arizona decidió presumir su odio, y terminó recibiendo una bofetada.

De acuerdo con TMZ, este reciente ataque racista se llevó a cabo en la tienda de autoservicio de una gasolinera en Phoenix, Arizona.

VIDEO: ‘Lady Pizza’ se vuelve loca en Little Caesars y se hace viral

Una mujer blanca, quien además se ostentó falsamente como la gerente del establecimiento, intentó expulsar a una joven de tez morena del lugar.

El hombre que subió el video a Facebook, el cual se ha vuelto viral, explicó que antes le había ordenado que “regresara a su país”.

LEE: 3 de 4 estadounidenses creen que muerte de George Floyd fue por racismo

La cruel ironía es que la víctima no solo no era extranjera, sino que es nativa americana. Eso no le impidió a la racista mujer seguir insultándola y diciéndole que volviera a México.

Después de discutir por unos segundos, la víctima vio que las palabras no iban a servir y cuando su agresora se atrevió a tomarla del brazo, la joven respondió con una fuerte cachetada.

LEE: Esta película será gratuita todo junio para educar sobre el racismo

Las redes sociales se han llenado de apoyo para la joven afectada y de llamados a identificar y procesar a su agresora, quien huyó del lugar tras la bofetada, ofendida.

TMZ destacó que, de acuerdo con la sucursal en cuestión, la racista no trabaja para ellos ni es bienvenida en cualquiera de sus sucursales del país.