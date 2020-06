FOTO: Ella era ‘La Flaca’, la musa del primer éxito de Jarabe de Palo

(NOTICIAS YA).-Pau Donés, el líder y vocalista de Jarabe de Palo, falleció este martes a los 53 años a causa de cáncer.

Y para recordarlo, no puede faltar el primer gran éxito con su grupo Jarabe de Palo: “La Flaca.” Pero, ¿quién era la musa de Pau?

Todo el mundo cantaba “La Flaca”, la canción de Jarabe de Palo compuesta Donés, que se convirtió en el éxito que lanzó al grupo al estrellato. Rompió records en 1997, pero Donés la escribió dos años antes, cuando viajó a Cuba con sus compañeros para grabar un vídeo para otro tema musical, según la publicación de Huffingtonpost.

Fue en Cuba donde conoció a su musa, Alsoris Guzmán Morales, ‘La Flaca’:

“En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de la Habana, tremendísima mulata. Cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa. Y en la cara dos soles, que sin palabras hablan… Que sin palabras hablan”, escribió Pau describiendo a la bellísima mujer en el primer verso.

En su libro “50 palos:… y sigo soñando” el propio cantante habló de su historia con ‘La Flaca’.

“Y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que esta flaca a mí me tiene loquito…”

Ahora en honor a la muerte del vocalista, el usuario @Fourty35 compartió en twitter una fotografía de la famosa “Flaca” de Pau, la mujer que cambió su vida y lo hizo famoso:

Por cierto, cuenta Pau Donés que en 1995 viajó con su grupo a La Habana a rodar un clip. Y una noche, en la disco de moda, entró una mujer bellísima en un vestido rojo. Ahí surgió la inspiración de La Flaca.

Y ella era Alsoris Guzmán Morales, la musa. pic.twitter.com/MDsB8NNgtb — Isabel (@Fourty35) June 9, 2020

“Yo trabajaba en 1830, una discoteca al aire libre en el Malecón más conocida como La Tasca. Un buen día aparecieron ellos, buscando una muchacha para un videoclip. Y yo esa noche llegué más tarde. Entonces al entrar por la puerta con mi vestido rojo me invitaron a un mojito y me preguntaron si me interesaba el trabajo”, contó Alsoris en 2017 en una entrevista para la Cadena Ser, de acuerdo con la fuente.

Y aunque el mal tiempo complicó las cosas para filmar el videoclip ese año, conoció la isla junto a la dama que lo inspiró a escribir la canción, según se lee en el libro.

“Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque sólo uno fuera…” Seguro te dieron ganas de escucharla y aquí te dejamos el video: