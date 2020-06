¿Los asintomáticos propagan o no la COVID-19? La OMS aclaró la confusión

View this post on Instagram

En una rueda de prensa, la OMS declaró que la pandemia no fue alimentada por portadores asintomáticos. De inmediato, los medios liberaron esta información y muchos tomaron esto como una muestra de que nos han mentido. El efecto “¡ya no sé a quién creer! tomó lugar. Esto no es así. Bebe un sorbo de café y permíteme explicar. Existen dos clases de portadores: asintomáticos y pre-sintomáticos. Los primeros son personas que están infectadas, pero nunca presentan síntomas. Aunque todavía no estamos seguros, es posible que estos no conlleven una carga viral suficiente para ser agente causal de la pandemia. Ahora, están los sujetos pre-sintomáticos. Estos son personas infectadas que unos días antes de presentar síntomas (algunas veces severos), entran en contacto con otros sujetos sanos en distintas locaciones. Se cree estas personas pre-sintomáticas conllevan una carga viral significativa y suficiente para generar miles de nuevos casos. Ahí lo tienen. Esa es la diferencia. Lo que se puede concluir es que sars Cov 2 se disemina en etapas tempranas, antes de la presencia de síntomas. También sabemos que a mayor síntomas, mayor probabilidad de infectar otras personas. Esta noticia se ha malentendido por semántica. La OMS se beneficiaría de secretarios de prensa que puedan explicar sus hallazgos de forma sencilla. Mensaje profiláctico: Querido hater: No trabajo en la OMS. No recibo dinero de la OMS. Nunca en mi vida he recibido dinero de la OMS. Soy médico internista y residente de medicina de emergencias en NY. Fuente: He, X., Lau, E.H.Y., Wu, P. et al. Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19.Nat Med 26, 672–675 (2020). https://www.statnews.com/2020/03/06/were-learning-a-lot-about-the-coronavirus-it-will-help-us-assess-risk/