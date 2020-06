Presentador Jesús Marín regresa tras batalla contra el coronavirus

(NOTICIAS YA).- Luego de una larga y ardua batalla contra el coronavirus, el presentador de noticias de Univision Washington y Univision Nueva Inglaterra, Jesús Marín, vuelve a los estudios cargado de la mejor energía para continuar con sus labores.

Marín fue diagnosticado con la enfermedad el pasado 14 de mayo y asegura haber experimentado dolores corporales muy fuertes.

“Yo he corrido varios maratones, he hecho varios triatlones, y nunca he sentido un dolor tan fuerte en las piernas como el que tuve y como el que hasta ahora me queda”, aseguró.