Este dolor en el cuerpo podría ser una señal de que tienes coronavirus

(NOTICIAS YA).- Aunque las estrictas restricciones por la pandemia de coronavirus están llegando a su fin el virus sigue atacando y Nueva York se mantiene como el epicentro, en donde las personas infectadas han experimentado insuficiencia renal como una complicación médica.

Un nuevo estudio reveló que las personas infectadas con el virus en Nueva York han tenido mayor probabilidad de sufrir complicaciones renales, incluso el doble de la tasa de otras ciudades o países.

El estado de Nueva York ha registrado 30 mil 500 muertes, más de la mitad corresponden a la Ciudad de Nueva York con 17 mil 193 muertes, además de tener 208 mil casos confirmados, y un grupo de científicos centró sus estudios en esta población.

LEE: Secretario de Trabajo quiere quitar pago de $600 por coronavirus

El estudio fue realizado por investigadores del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia y NewYork-Presbyterian y determinó que una gran parte de los enfermos desarrollaron una lesión renal aguda.

Los expertos analizaron los registros de salud de los primeros 1 mil pacientes de COVID-19 tratados en esas instalaciones, entre el 1 de marzo y el 5 de abril.

Descubrieron que más del 34 por ciento tuvo insuficiencia renal.

Ese porcentaje significa más del doble del 15 por ciento de los pacientes que fueron reportados con lesiones renales en China, incluso es más alto que el 19 por ciento reportado en pacientes de del estado de Washington.

LEE: Expertos esperan un repunte en casos de coronavirus debido a protestas

En cuanto a los pacientes con coronavirus que terminaron en la UCI, un 80 por ciento desarrolló una lesión renal aguda, según el estudio publicado en el British Medical Journal, citado por el sitio Eat This, Not That!

Otro estudio, realizado por Northwell Health, el proveedor de servicios de salud más grande del estado de Nueva York, encontró que más del 36 por ciento de los primeros 5 mil 449 pacientes ingresados desarrollaron un “daño renal agudo”, según le dijo a Reuters el coautor del estudio, Kenar Jhaveri, en mayo.

De acuerdo con Johns Hopkins Medicine, los signos clave de que un paciente con coronavirus sufre problemas renales implica un trabajo de diagnóstico; altos niveles de proteína en la orina y el análisis de sangre anormal pueden indicar daño en los riñones.

LEE: El coronavirus pudo haberse estado propagando desde agosto

El dolor por un daño en los riñones puede presentarse en la espalda, el lado, la parte baja del abdomen o la ingle.

Los principales síntomas de una insuficiencia renal incluyen disminución de la producción de orina, retención de líquidos, que causa hinchazón en las piernas, tobillos o pies, dificultad para respirar, fatiga, confusión, náuseas, debilidad, ritmo cardíaco irregular, dolor o presión en el pecho, y convulsiones, según The Mayo Clinic.

VIDEO RELACIONADO: